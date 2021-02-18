ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как пришёл в театр Северного флота и о какой роли мечтает Алексей Башкиров

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" В специальном репортаже: «Мурманск. Городские хроники» упоминается и памятная акция, приуроченная к Дню вывода советских войск из ДРА. В ней приняли участие учащиеся МБОУ КШМ. А мне вспомнился россий Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

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