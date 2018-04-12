ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и кино

У моего сына Андрея, 12,5 лет с 7 лет был выставлен диагноз «Бронхиальная астма». Приступы были по 2-3 через день средней тяжести. Несколько раз лежали в стационаре, на домц постоянные ингаляции, беро

петя

в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела