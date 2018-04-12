ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и киноСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара
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День за днём с «Арктик-ТВ»12.04.18 20:00

ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и кино

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rezonans
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
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