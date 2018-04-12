День за днём с «Арктик-ТВ»12.04.18 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и кино
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 213 человека
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Последние комментарии
rezonans
12.04.18 13:48
У моего сына Андрея, 12,5 лет с 7 лет был выставлен диагноз «Бронхиальная астма». Приступы были по 2-3 через день средней тяжести. Несколько раз лежали в стационаре, на домц постоянные ингаляции, беро
Комментарий к новости:К диагнозу «бронхиальная астма» надо относиться серьёзно
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
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