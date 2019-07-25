ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?

Новым героем программы «Проще говоря» станет атаман Мурманского городского казачьего общества Игорь Гуменной. В беседе с Эллиной Ким он расскажет, каково это быть казаком в современном мире, зачем атаману шашка и нагайка, кто станет новым главой Мурманского городского казачьего общества.

- Есть родовые казаки, хотя я стараются не делить казаков, но есть родовые, есть приписные. Например, пришёл мужчина к нам, говорит: «Хочу стать казаком». Не вопрос, заполняй анкету.

Об истории казачества Заполярья можно узнать из специального издания. Книжка рассчитана на молодёжную аудиторию, в ней подробно рассказывается об истории казачества, откуда оно. О современном казачестве в ней тоже повествуется.

- Почему городское казачество поддержало присвоение имени Николая II мурманской воздушной гавани?

- А почему бы и нет? Мы не хотим возрождения монархию, но историю надо знать: Мурманск был основан Николаем II, железная дорога, флот… А мы об этом не знаем.