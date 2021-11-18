День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.21 19:30
«Проще говоря»: Как влюбиться в английский язык, знает Анастасия Стронгина
«Ду ю спик инглиш?». Если вы до сих пор думаете, что выучить английский сложно или невозможно, то глубоко ошибаетесь. Мурманчанка Анастасия Стронгина решила влюбить в этот язык всех желающих. И специально для них написала книгу.
На полках книжных магазинов есть множество изданий, обещающих научить вас английскому языку чуть ли не за пять минут. Но реально ли это? Ответ на этот вопрос даёт Анастасия Стронгина, автор книги «Как влюбиться в английский: всё для интроверта».
Подробнее о том, как же влюбиться в английский язык, узнаете сегодня, 18 ноября, в 20.00 из интервью с автором одноименной книги Анастасией Стронгиной. Смотрите программу «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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