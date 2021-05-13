ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Леон Мирошник готов установить мировой рекорд в Териберке

5 июня в Териберке пройдёт Чемпионат мира, на котором выберут самого сильного человека планеты. Заполярный силач в беседе с Эллиной Ким, корреспондентом «Арктик-ТВ», рассказывает о том, как проходит подготовка к зрелищному состязанию.

Почему север стал местом силы для тяжеловеса Леона Мирошника? Как законы физики помогают ставить невероятные рекорды? Почему самолёты проще тянуть? На эти и многие другие вопросы будут даны ответы телезрителям силачом.

Жителям и гостям Заполярья предстоит стать свидетелями зрелища на грани человеческих возможностей. В начале июня на Чемпионат мира в Териберку съедутся сильнейшие люди планеты.