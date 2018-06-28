День за днём с «Арктик-ТВ»28.06.18 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Марафонец Василий Комиссаров, или Жизнь по Высоцкому: «Воля волей, если сил невпроворот, а я увлёкся»
Комментарии
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Последние комментарии
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
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