День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.19 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Наталья Петрунина заигралась с куклами
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Последние комментарии
Родитель бывшего ученика МБОУ КШМ.
14.02.19 10:27
Толку правда никакого (мы имеем ввиду оборонно-спортивный профиль сего ОУ и полученный грант в 2018 году " в связи с низкими образовательными результатами"), но зато хороши собой. Витрина есть в виде
Комментарий к новости:Кадеты сели за штурвал
Надежда
13.02.19 09:31
Это только у нас могут проводить конкурс, посвящённый великим русским поэтам и писателям, используя иностранные и малопонятные для многих слова. Можно ведь было просто написать, что это конкурс корот
Комментарий к новости:Стартует областного конкурс буктрейлеров
Игорь
13.02.19 08:31
Цитата: "на «Прямую линию» ... обратились жильцы дома № 34 по улице Старостина" - т.е. жильцам не хватило "тяму" самим решить такой простой вопрос, как смена УК. А стать собственниками ума им хватило
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