День за днём с «Арктик-ТВ»14.12.17 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Новые изыскания и открытия ещё возможны – Дмитрий Ермолаев
Сегодняшний гость программы «Проще говоря» Дмитрий Ермолаев, мурманский журналист, поэт, краевед, член Союза писателей России, лауреат премии им. Баёва Подстаницкого.
Серия передач «Север мой», которая выходила на мурманском радио, принесла Дмитрию известность. Сейчас он является главным археографом отдела научного использования архивных документов Мурманского госархива. Эта работа дает творческому человеку материал для многочисленных статей и книг об истории Мурманска и Заполярья. Книга «Кино в Мурманске» - новое уникальное издание, над которым Дмитрий работал 10 лет.
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Последние комментарии
ира
13.12.17 19:57
Да там одно ворьё и п******лы * - купюры внесла редакция
Комментарий к новости:Ночной дозор на дорогах Мурманска, или Работы-то и не видно!
Имя
13.12.17 17:26
КИО судится с рыбокомбинатом взысканию долга по аренде земли, сумма иска 40 млн и при этом готовятся к реализации совместного проекта..... Муниципалитет предоставит землю, которая находится в федераль
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
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