ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Новые изыскания и открытия ещё возможны – Дмитрий Ермолаев

Сегодняшний гость программы «Проще говоря» Дмитрий Ермолаев, мурманский журналист, поэт, краевед, член Союза писателей России, лауреат премии им. Баёва Подстаницкого.

Серия передач «Север мой», которая выходила на мурманском радио, принесла Дмитрию известность. Сейчас он является главным археографом отдела научного использования архивных документов Мурманского госархива. Эта работа дает творческому человеку материал для многочисленных статей и книг об истории Мурманска и Заполярья. Книга «Кино в Мурманске» - новое уникальное издание, над которым Дмитрий работал 10 лет.