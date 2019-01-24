ПРОЩЕ ГОВОРЯ: О человечности, или Руководитель проекта «Newfotsay Batch» Александр Хмель увлёкся сказками

В сегодняшнем выпуске программы «Проще говоря» пойдёт разговор о вечных ценностях человеческого бытия. Руководитель проекта «Newfotsay Batch» Александр Хмель расскажет о том, как с помощью детской книги удалось достучаться до взрослых сердец.

- С чего же начался долгий и в то же время успешный путь популярнейшей детской книжки, рожденной в Мурманске? – поинтересовались мы у автора. - Что объединяет детскую книгу про вымышленного мальчика и глав ведущих мировых государств? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в новом выпуске программы «Проще говоря», главным героем которой стал руководитель проекта «Newfotsay Batch» Александр Хмель.