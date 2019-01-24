День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.19 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: О человечности, или Руководитель проекта «Newfotsay Batch» Александр Хмель увлёкся сказками
В сегодняшнем выпуске программы «Проще говоря» пойдёт разговор о вечных ценностях человеческого бытия. Руководитель проекта «Newfotsay Batch» Александр Хмель расскажет о том, как с помощью детской книги удалось достучаться до взрослых сердец.
- С чего же начался долгий и в то же время успешный путь популярнейшей детской книжки, рожденной в Мурманске? – поинтересовались мы у автора. - Что объединяет детскую книгу про вымышленного мальчика и глав ведущих мировых государств? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в новом выпуске программы «Проще говоря», главным героем которой стал руководитель проекта «Newfotsay Batch» Александр Хмель.
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Последние комментарии
Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
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наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
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николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
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