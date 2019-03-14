ПРОЩЕ ГОВОРЯ: О чём сейчас жалеет Андрей Малхасян, глава Кольского района?

Виктор Тимофеевич

Сколько уже таких проектов было, чтобы задобрить мурманчан!? А куда делись: рыбный рынок? народная рыбка? Теперь вот придумали и доступную рыбу! Значит, скоро выборы! Наш власть не хочет делать людей