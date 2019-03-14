День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.19 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: О чём сейчас жалеет Андрей Малхасян, глава Кольского района?
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Последние комментарии
Виктор Тимофеевич
14.03.19 20:05
Сколько уже таких проектов было, чтобы задобрить мурманчан!? А куда делись: рыбный рынок? народная рыбка? Теперь вот придумали и доступную рыбу! Значит, скоро выборы! Наш власть не хочет делать людей
Комментарий к новости:В Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба»
Д.О. Вернер
14.03.19 14:34
"... о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвыча
Комментарий к новости:Совет созывает Думу на 21 марта
Мореман
14.03.19 13:58
Друзья, денег нет, но вы держитесь!!!
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