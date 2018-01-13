ПРОЩЕ ГОВОРЯ: О Дне российской печати, журналистах и пушистом символе «Вечёрки» - Виктор Хабаров

Анна Год. Рождения 06.09.1978г. В 2 часа ночи. *** Уважаемые посетители нашего сайта, без обратного электронного почтового адреса или номера телефона мы не сможем ответить на ваши просьбы. Редакция. Комментарий к новости: ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян

Katrin А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная! Комментарий к новости: Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию