День за днём с «Арктик-ТВ»13.01.18 19:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: О Дне российской печати, журналистах и пушистом символе «Вечёрки» - Виктор Хабаров
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-Нам интересно Ваше мнение11.01.18: 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Каиром. А вы соскучились по курортам Египта?Проголосовал: 91 человек
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Последние комментарии
Анна
13.01.18 21:52
Год. Рождения 06.09.1978г. В 2 часа ночи. *** Уважаемые посетители нашего сайта, без обратного электронного почтового адреса или номера телефона мы не сможем ответить на ваши просьбы. Редакция.
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
Katrin
11.01.18 16:56
А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
Комментарий к новости:Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию
Василий
11.01.18 16:45
самомнение у Н - выше его самого. Но жизнь таких ломает быстро.
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
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