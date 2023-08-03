«Проще говоря»: о фестивале «РОСТ», который впервые пришёл в Первомайский район Мурманска
На серых домах появятся цветные картинки. Но что будет со старыми панно?
Они останутся на месте, только освежат свои цвета.
Художники-монументалисты из разных уголков страны преображают дом на Кольском проспекте, который считается самым длинным в России.
В фестивале «РОСТ» принимают участие также и творцы из других стран. Так, минская художница Мария Рудаковская уже практически украсила трансформаторную будку в сочные оранжевые цвета. Отметим, что она не первый год приезжает в Мурманск и знает, как удивить северян.
Больше о том, как преобразится самый длинный дом на Кольском проспекте после фестиваля «РОСТ», сегодня, 3 августа, в 20.00 в программе «Проще говоря» расскажет специалист Центра городского развития Мурманской области, организатор фестиваля «РОСТ» Полина Малышкина.