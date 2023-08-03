«Проще говоря»: о фестивале «РОСТ», который впервые пришёл в Первомайский район Мурманска

О том, как преобразится самый длинный дом на Кольском проспекте после фестиваля «РОСТ», сегодня, 3 августа, в 20.00 в программе «Проще говоря» расскажет специалист центра городского развития Мурманской области, организатор фестиваля «РОСТ» Полина Малышкина.

На серых домах появятся цветные картинки. Но что будет со старыми панно?

Они останутся на месте, только освежат свои цвета.

Художники-монументалисты из разных уголков страны преображают дом на Кольском проспекте, который считается самым длинным в России.

В фестивале «РОСТ» принимают участие также и творцы из других стран. Так, минская художница Мария Рудаковская уже практически украсила трансформаторную будку в сочные оранжевые цвета. Отметим, что она не первый год приезжает в Мурманск и знает, как удивить северян.

Больше о том, как преобразится самый длинный дом на Кольском проспекте после фестиваля «РОСТ», сегодня, 3 августа, в 20.00 в программе «Проще говоря» расскажет специалист Центра городского развития Мурманской области, организатор фестиваля «РОСТ» Полина Малышкина.