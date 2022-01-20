«Проще говоря» о хоккейной молодёжке «Арктика» - Андрей Шишко

Один из самых популярных зимних видов спорта активно развивается в Заполярье. Доказательством тому служат успехи молодёжной хоккейной команды «Арктика».

Игроки клуба «Арктика» проводят большую серию домашних игр в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Соперники заполярных хоккеистов сильные и опытные команды из разных уголков страны. Но знают ли они, с кем им предстоит сразиться на мурманском льду? Как живётся приезжим игрокам на Крайнем Севере? Привыкли ли они к жизни за Полярным кругом? И что испытывали всю зиму, находясь в темноте? Для чего нужен хоккейный клуб «Арктика» Мурманской области?

На эти и другие вопросы отвечает Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию хоккейного клуба «Арктика». Подробнее о развитии хоккейного движения среди молодёжи в Мурманской области узнаете в большом интервью директора по продвижению и развитию хоккейного клуба «Арктика» Андрея Шишко сегодня, 20 января, в 20.00 в программе «Проще говоря», которая будет транслироваться в эфире телеканала «Арктик-ТВ».