«Проще говоря» о «любовных» болезнях

Какие «любовные» болезни угрожают женскому здоровью, о чем сигнализирует организм, пораженный инфекцией, расскажет в новой программе «Проще говоря» акушер-гинеколог медицинской клиники СМD Андрей Галенко.

Хотите узнать больше, тогда смотрите в четверг, 4 ноября, в 21.00 новый выпуск «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ», а также на сайте телередакции.