«Проще говоря» о проблемах алкоголизма

Для многих россиян проблема алкоголизма хорошо знакома, но с годами людей, страдающих этим недугом, меньше не становится. Пригубить бокал за ужином – это не проблема, но всегда надо знать границы, ведь не каждый человек способен вовремя остановиться.

- Если у вас или у ваших близких действительно есть проблемы с алкоголем, необходима помощь специалистов, - уверен Алексей Котович, клинический психолог и гость программы «Проще говоря».

О том, как распознать у себя или своих близких признаки алкоголизма, вовремя и правильно вернуть свою жизнь в нужное русло, сегодня, 21 апреля, в 20.00 расскажут гости программы «Проще говоря» - клинический психолог Алексей Котович и консультант по химической зависимости Антон Маткевич.

Смотрите программу «Проще говоря» в эфире телеканала и на сайте «Арктик-ТВ».