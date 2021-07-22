«Проще говоря» о вакцинации

Сегодня гостем программы «Проще говоря» стала Елена Иванова, заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина»

В беседе с Эллиной Ким врач расскажет о том, почему вакцинация - единственное решение в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и стоит ли людям с диабетом и другими хроническими заболеваниями бояться прививки.

Новый выпуск программы «Проще говоря» выходит сегодня, 22 июля, в 20.00. Программу можно посмотреть в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф