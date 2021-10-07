День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.21 19:30
«Проще говоря» об экологических правилах на судне
Как утилизируют на судне масло со сковородки, на которой жарят картошку? На каком уровне находится экобезопасность современного судоходства? Сколько средств уходит на соблюдение всех этих требований? На эти и другие вопросы сегодня отвечает Михаил Крапля, член правления Союза рыбопромышленников Севера в новом выпуске программы «Проще говоря».
Смотрите сегодня, 7 октября, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ», а также на сайте телекомпании.
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