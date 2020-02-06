ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – сфокусироваться и выбрать приоритеты

А когда был мЭром не был обеспокоен?

Паша

Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все