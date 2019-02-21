ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Опасности нас поджидают на каждом шагу, но спасатели наши всегда начеку

Д.О. Вернер "... Опытный политик выбирает ту форму, которая на данный момент наиболее эффективна..." Опытный политик ВЕДЁТ свою политику, а не ЛАВИРУЕТ... Комментарий к новости: Я к выборам готова

Д.О. Вернер Сюжет хороший, нужный. Только почему герой сюжета, всю службу прослуживший на советской технике, награды носит на манер Запада? Комментарий к новости: Мы обеспечивали безопасность страны на дальних рубежах - Сергей Чечеров