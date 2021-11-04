ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Почему одни женщины заболевают от инфекций, передающихся половым путём, а другие нет? Ответ знает Андрей Галенко

Николай А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция. Комментарий к новости: В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись

макс Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.)))) Комментарий к новости: Моряки-североморцы - гроза пиратов