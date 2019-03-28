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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.19 20:00

ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помогать людям - мечта юности Руслана Назарова воплотилась в профессию

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Последние комментарии

Никитишна с Жилстрою
28.03.19 21:57
Милые мурманчане, как нам повезло, что Владимир Владимирович Путин, батюшка наш - президент, послал к нам такого прекрасного специалиста. До всего-то у него есть дело: и по магазинам ходит, и по двора
Комментарий к новости:Спящие управляшки, забытые подвалы, дорогая рыба - глава региона и столичный журналист знакомятся с жизнью северян
Антонина78
28.03.19 20:23
Приехали с другой планеты инопланетяне! Походили бы по Москве, да нам бы показали, каково живется столичным жителям.
Комментарий к новости:Спящие управляшки, забытые подвалы, дорогая рыба - глава региона и столичный журналист знакомятся с жизнью северян
Павел В.
28.03.19 08:03
Война во дворах что ли, коли штабы создают? А ответственно работу организовать нельзя, чтобы авралов не было: а то у нас всё время чиновники шумят: летом - зима скоро, весной - потоп и сосули, осенью
Комментарий к новости:Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами
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22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 303 человека
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