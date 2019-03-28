ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помогать людям - мечта юности Руслана Назарова воплотилась в профессию

Никитишна с Жилстрою Милые мурманчане, как нам повезло, что Владимир Владимирович Путин, батюшка наш - президент, послал к нам такого прекрасного специалиста. До всего-то у него есть дело: и по магазинам ходит, и по двора Комментарий к новости: Спящие управляшки, забытые подвалы, дорогая рыба - глава региона и столичный журналист знакомятся с жизнью северян

Антонина78 Приехали с другой планеты инопланетяне! Походили бы по Москве, да нам бы показали, каково живется столичным жителям. Комментарий к новости: Спящие управляшки, забытые подвалы, дорогая рыба - глава региона и столичный журналист знакомятся с жизнью северян