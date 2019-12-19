ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Предпринимательский инстинкт Рустама Мавланова

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Максим А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба" Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ