ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Проникнуть на АЭС, опытом делится Андрей МШ, ведущий блога URBANTURIZM

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Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., патриотка. Мы, работники МБОУ КШМ, присоединяемся к словам Елены Меркушовой, председателя Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Но у меня вопрос. А сама мадам М Комментарий к новости: Мурманские школьники минутой молчания почтили память погибших детей Беслана