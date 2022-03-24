ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Путь Виктории Березиной от «обычного волонтёра» к Добровольцу с большой буквы

Куприян Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли Комментарий к новости: Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область

Д.О. Вернер Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов... Комментарий к новости: Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы