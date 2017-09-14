День за днём с «Арктик-ТВ»14.09.17 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Россия уверенно входит в «Десятилетие детства»
Комментарии
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-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 609 человек
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Последние комментарии
Евгения
14.09.17 21:07
Почему так мало дали?!! 4 года общего режима! Таких лечить нужно людей. 4 года - это ничтожно мало за искалеченную судьбу. Он выйдет и почувствует безнаказанность и начнет кровавые бои устраивать на у
Комментарий к новости:Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда
Константин Петрович
14.09.17 14:44
А говорили, что учреждения здравоохранения стали подключать с 1 сентября. А сейчас на дворе уже 14 число. Где-то опять дядя Вася - сантехник выпил и не проспался до сих пор?
Антонина Петровна
14.09.17 14:18
Стыдоба, это облезлое здание говорит о том, какая у нас медицина и отношение властей к детям. Позор!
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