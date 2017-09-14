ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Россия уверенно входит в «Десятилетие детства»

Евгения Почему так мало дали?!! 4 года общего режима! Таких лечить нужно людей. 4 года - это ничтожно мало за искалеченную судьбу. Он выйдет и почувствует безнаказанность и начнет кровавые бои устраивать на у Комментарий к новости: Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда

Константин Петрович А говорили, что учреждения здравоохранения стали подключать с 1 сентября. А сейчас на дворе уже 14 число. Где-то опять дядя Вася - сантехник выпил и не проспался до сих пор? Комментарий к новости: Мурманские активисты ОНФ возмущены отсутствием отопления и горячей воды в инфекционном отделении детской больницы