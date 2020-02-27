«Проще говоря» с Дмитрием Амелькиным и Иваном Политовым

В новом выпуске программы «Проще говоря» вы познакомитесь с резидентами мурманского стендапа Дмитрием Амелькиным и Иваном Политовым. А ведущая «Арктик-ТВ» Кристина Харатова выяснит, можно ли в нашем городе заработать на жизнь шутками?

- Шуток много, но как в них не запутаться и ничего не забыть?

Дмитрий Амелькин, руководитель «Standup Мурманск»: «Поставил в кулису монитор. Такой телетекст себе поставил. А Ваня сидел, кликал презентацию. Там, по-моему, больше 100 страниц было. Начал делать проходы: сначала вправо, читал первую часть шутки, разворачивался, шёл на другую часть сцены, уже говорил добивку».

- Кто вытесняет КВН из большого юмора?

Дмитрий Амелькин, руководитель «Standup Мурманск»: «С появлением «Камеди Клаба» стало немного похуже. Похуже у КВН-дела, я имею в виду не сам КВН. Потом пришёл интернет, он нам всё подпортил. Опять же, подпортил в кавычках. Растаскивается внимание. В интернете быстрее появляется всё то, над чем можно пошутить».

- Можно ли прожить в Мурманске на юморе?

- Нет, конечно. Нет. Это тяжело. Не прожить, конечно же.

Правду о современном мурманском юморе можно узнать в программе «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ» сегодня, 27 февраля, в 20.00.

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