«Проще говоря» с Николаем Бондаренко: о «Дневнике депутата», о гражданской позиции, о жизни в оппозиции и смысле жизни

Автор популярного видеоблога «Дневник депутата» Николай Бондаренко не только встретился с жителями региона и сторонниками КПРФ, но и дал телеканалу «Арктик-ТВ» большое интервью.

Визит в Мурманск Николай Бондаренко посвятил 100-летию со дня создания Союза Советских Социалистических Республик. Отметим, что Мурманск - типичный город эпохи СССР, когда о красоте думали в последнюю очередь.

Журналисты нашего телеканала многочисленными вопросами «пытали» в программе «Проще говоря» Николая Бондаренко, секретаря Саратовского обкома КПРФ, почти 25 минут: что сподвигло политика создать ютуб-канал «Дневник депутата»? с какими вопросами подходят граждане к представителям коммунистической партии? Как сформировать у молодёжи активную гражданскую позицию, которая основывается не на материальной выгоде, а достойном смысле жизни? Какие успехи и неудачи существуют на пути у оппозиционных политиков?

Сегодня, 15 декабря, в 20.00 интервью с Николаем Бондаренко и Артуром Поповым, представителями КПРФ, смотрите в программе «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.