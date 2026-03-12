День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.26 19:30
«Проще говоря»: Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия», о жизненном пути
От ремонта в вечерней школе до современного «Кванториума» с роботами и лазерами. Карьерный путь и личные истории директор Центра образования «Лапландия» Сергея Кулакова.
Дополнительное образование – это в первую очередь про человека, который горит своим делом. О жизненном пути директора самого известного регионального Центра образования для детей «Лапландия» пойдёт разговор в новом выпуске программы «Проще говоря».
От ремонта в вечерней школе до современного «Кванториума» с роботами и лазерами. Карьерный путь и личные истории директор Центра образования «Лапландия» Сергея Кулакова.
Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия»: «Мы «Кванториум» открывали в 2017 году».
Смотрите новый выпуск программы «Проще говоря» 12 марта в 20.00 на телеканале «Арктик-ТВ».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
-Скоро в эфире02:00«Бывшая с того света». Художественный фильм (16+)03:35Новости. Информационная программа (12+)04:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Из-за снегопадов в Мурманской области оказались заблокированы подъезды к сотням контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года