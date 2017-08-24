ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Скоро в школу! Распахнёт нам двери класс

Сегодня программа «Проще говоря» в гостях у министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко, так как из-за плотного графика работы руководителя ведомства, журналистам пришлось проводить запись интервью прямо в кабинете у Наталии Николаевны.

Совсем скоро наступит 1 сентября, прозвенит первый звонок, и юные северяне впервые переступят пороги школ, поэтому журналисты «Арктик-ТВ» попросили Наталию Карпенко рассказать о том, как обстоит дело с подготовкой учебных заведений к началу учебного года, насколько укомплектованы кадрами образовательные учреждения региона, хватает ли школьных автобусов, какие изменения ждут школяров в новом году, какие новинки внедряются в образовательный процесс.