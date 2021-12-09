День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.21 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Столице Арктики - яркая и комфортная площадь Пять Углов –Евгения Бурка
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Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
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CjkjdtQ
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Соловей наш залётный
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