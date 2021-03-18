ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Тестируем новый лёд спорткомплекса «Метеор» с Игорем Морарём

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс Комментарий к новости: Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором

Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ. Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет Комментарий к новости: Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные