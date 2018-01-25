День за днём с «Арктик-ТВ»25.01.18 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Ты знаешь, на что идёшь, когда выходишь замуж за военного – Елена Леонова
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-Нам интересно Ваше мнение17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 402 человека
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Последние комментарии
Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
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