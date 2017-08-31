День за днём с «Арктик-ТВ»31.08.17 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Участники «Табуретки» пришли в гости на «Арктик-ТВ»
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-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 563 человека
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Последние комментарии
Марина
31.08.17 21:58
Сегодня купила два букетика для детей, всё обошлось в 2,4 тысяч рублей для двоих. И жалко денег, их бы на другое потратить, а могут в школе обидеться.
Комментарий к новости:Родители мурманских школьников отправились за букетами
Анастасия
31.08.17 19:55
В саду так еще и не подключили отопления ледяные батареи и помещения, мерзнут дети!
Комментарий к новости:В школах и детских садах станет теплее
Валентина К.
31.08.17 07:23
Крысиное царство во всей красе. Я такого ещё не видела!
Комментарий к новости:Крысы завоёвывают Мурманск
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