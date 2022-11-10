«Проще говоря»: Валерий Сакович «раскрывает страницы большой книги» о жизни современной библиотеки и её будущем
Каким функционалом должен обладать современный работник культуры? Почему библиотеки не исчезнут в цифровом мире будущего? Валерий Сакович расскажет нам о том, какие особенности существует в его профессиональной деятельности.
Валерий Сакович работает в научной библиотеке, руководит недавно созданным центром современного искусства. Во время ослабевания коронавирусных ограничений на базе учреждения культуры образовался киноклуб. На первое заседание тогда пришли всего 4 человека, но недавно, по словам Валерия, участников было уже 37.
В этом есть и заслуга Валерия Саковича.
Почему библиотеки не исчезнут в цифровом мире будущего? Как не выгореть, находясь в постоянном круговороте мероприятий? Чем можно заняться в современной библиотеке? Какие форматы мероприятий актуальны на сегодняшний день? Почему такие учреждения культуры до сих пор популярны у северян? Какими навыками должен обладать современный работник библиотеки?
На эти и другие вопросы Валерий Сакович сегодня ответит в большом интервью в программе «Проще говоря», которая выйдет сегодня, 10 ноября, в 20.00 в эфире телекомпании «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.