«Проще говоря»: Ведеслав Сапегин – о пути к красоте

Сделать пластическую операцию и стать лучшей версией себя стало так же доступно, как сменить макияж и купить новую одежду. Технологии не стоят на месте, время реабилитации сокращается, а на саму операцию можно накопить или заработать.

Об особенностях эстетической медицины в Заполярье узнала Эллина Ким у гостя новой программы «Проще говоря» пластического хирурга Ведеслава Сапегина.

Еще совсем недавно исправлять какие-то видимые недостатки во внешности казалось не совсем приличным. Считалось, что, если ты обращаешься к пластическому хирургу, то это что-то такое, что нужно скрывать.

Программу «Проще говоря» можно посмотреть сегодня, 23 декабря, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.