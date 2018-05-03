День за днём с «Арктик-ТВ»03.05.18 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Волонтёры Победы оказывают помощь ветеранам и хранят память о Великой Отечественной войне
Комментарии
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 79 человек
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Последние комментарии
Любовь
03.05.18 11:46
Не понимаю почему везде пишут , что минималка 25675. На самом деле 24558,60 руб. Северный коэффициент 40 процентов. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 сентября 2016 года N 472-ПП
Комментарий к новости:С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
Юляша Б. из Простоквашино.
02.05.18 17:14
А каков учебный план данного ОУ? Сколько учебных часов отведено на изучение профильных дисциплин? Стоит ждать ответ?
Комментарий к новости:Кадетская школа Мурманска открывает двери
Евгений
01.05.18 01:13
Спасибо огромное за поздравления... Спасибо, друзья!!! Я сделал то, что сделал бы каждый из нас... Я так считаю...
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