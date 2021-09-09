ПРОЩЕ ГОВОРЯ: ВЫБОРЫ 2021. «Нужно делать всё так, чтобы было классно», – Андраник Мусатян, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу № 11

Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ

У меня ковид и мне не оказывают медпомощь

Ирина

опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду