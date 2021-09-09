День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.21 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: ВЫБОРЫ 2021. «Нужно делать всё так, чтобы было классно», – Андраник Мусатян, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу № 11
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У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
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опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
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