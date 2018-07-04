ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Вызов Арктики», или Куда бежит Наталья Бережная

По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!

Миха

Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал