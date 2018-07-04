День за днём с «Арктик-ТВ»04.07.18 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Вызов Арктики», или Куда бежит Наталья Бережная
Комментарии
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Последние комментарии
Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
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Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
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