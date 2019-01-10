ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Я себя очень люблю в кадре – Ксения Мери, актриса

День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.19 20:00
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Последние комментарии
Горожанка.
09.01.19 23:36
Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв
Оксана
07.01.19 22:39
Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с
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MotoRin
07.01.19 12:50
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