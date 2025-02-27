«Проще говоря»: Юрий Задворный – о славном жизненном пути

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В этот раз её гостем стал мурманский рыбопромышленник Юрий Задворный.

О том, чем капитан занимается в свободное от работы время, о его полезных для общества делах и, кончено, профессиональном пути - в большом интервью.