Прошедшие выборы и приближающаяся перепись населения – главные темы заседания Общественной палаты

Результаты проведения общественного наблюдения во время выборов и предстоящую перепись населения обсудили на заседании Общественной палаты.

Через считанные дни на территории Мурманской области будет дан старт Всероссийской переписи населения. В этом году в ней можно поучаствовать тремя разными способами. На портале госуслуг, с помощью переписчика или на стационарном участке. Перепись продлится месяц. На основе полученных данных будут приниматься стратегические решения развития не только региона, но и целой страны.

Что же касается наблюдателей, которых активно привлекали во время минувших выборов, то общественники подчеркнули, что их контроль значительно повлиял на честность и прозрачность избирательного процесса.

Юлия Величко, заместитель председателя общественной палаты Мурманской области: «В этом году Общественная палата направляла наблюдателей и политические партии, и кандидаты также могли выставлять наблюдателей. Всего работали 1500 наблюдателей. Общественная палата внесла значительный вклад, обучая их программе, которая была подготовлена нами и Общественным мониторингом».