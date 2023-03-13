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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.23 19:30

Прошёл турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева

В воскресенье в областном центре на стадионе Профсоюзов состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева.

Макар Севостьянов семь лет занимается спортивной борьбой, останавливаться на этом не собирается. Как говорит парень, захотелось нового, пришёл на тренировку, понравилось, с тех пор и остался. Для него греко-римская борьба – это сила воли, выносливость и новые друзья.

Макар трезво оценивает свои силы и силы соперников.

Макар Севостьянов, участник соревнований, г. Мурманск: «Есть какие-то сильные, есть какие-то новые. Им надо заниматься, а с некоторыми я давно уже соперничаю, буду стараться выигрывать. Сам в тонусе, хорошо себя оцениваю».

На другой половине ковра упорно боролся Марат Арабов из Гаджиево. Парень пошёл по стопам отца и на соревнованиях пригодились его советы.

Марат Арабов, участник соревнований, г. Гаджиево: «Соперник хотел сделать мне бросок на бедро, но я вспомнил приём, который показал отец, и перевернул через себя».

По числу соревнующихся видно, что греко-римская борьба интересна молодым спортсменам в нашем регионе. Более ста юношей приняли участие в турнире со всей области. Многие участники имеют за плечами солидный опыт всероссийский состязаний.

Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска, мастер спорта СССР по классической борьбе: «Сборная страны только развивается. Я надеюсь, что мурманчане там тоже будут в призёрах. Всё начинается с юношей. Вот юноши сейчас будут бороться, привьют эту любовь к борьбе, значит, будут бороться дальше и прославлять Мурманскую область».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Очень опытный тренерский корпус в греко-римской борьбе Мурманской области. Здесь и молодые тренеры приходят, и опытные тренеры - их тоже достаточное количество. Пожалуй, тренерский состав настолько сбалансированный, настолько мудрый, настолько креативный одновременно, что другим видам спорта можно даже позавидовать».

Традиционный турнир по греко-римской борьбе - это не только площадка, чтобы показать своё мастерство, но и возможность вспомнить первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева. Его воля к победе до сих пор в памяти подопечных и стимул для ребят, занимающихся борьбой.

 

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