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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30

Прошла большая модернизация в отделении офтальмологии Мурманской областной больницы

Отделение офтальмологии Мурманской областной больницы много лет страдало от нехватки места для оборудования и медиков. Такое положение дел провоцировало большие очереди, в которых человек мог стоять несколько лет. Большая часть пациентов отделения – пожилые северяне, а для них ухудшение зрения проблема довольно острая.

Арам Манучаров, заместитель главного врача по хирургической помощи: «Социальная группа пациентов, возрастная группа пациентов, это качество их жизни. Если считать с 2018 года, то тогда срок оказания помощи достигал 4 лет – это было время ожидания. На сегодняшний день мы дошли до месяца».

Отделение расширилось до 80 коек, оно теперь занимает два этажа. С начала сентября только с катарактой были прооперированы 320 человек. В среднем пациенты проводят в палате не более 2 дней, после чего их выписывают. Врачи также отметили, что, несмотря на внешнеполитические события, у отделения всё ещё сохраняется доступ к широкому ассортименту расходного материала, например, искусственных хрусталиков.

Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии: «Для пациента, если у него имеется астигматизм и катаракта, торические хрусталики, которые всегда делаются и везде на платной основе, в нашем отделении делаются бесплатно. Мы планируем, может быть в следующем году, замахнуться на мультифокальную коррекцию по полису ОМС пациентов».

Модернизированы не только помещения и аппаратура, но и организация труда. Вести документацию врачам помогают специальные операторы. А расширенный штат оптометристов и новое диагностическое оборудование дают возможность помочь большему, чем прежде, числу пациентов. Всё лечение организовано в рамках правительственной программы госгарантий и ОМС.

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