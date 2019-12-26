Прошла традиционная проверка готовности заступающих нарядов сил полиции Мурманска

В ходе общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманска, задействованных в охране общественного порядка, прошла традиционная проверка готовности заступающих нарядов, и награждение особо отличившихся сотрудников и общественных активистов.

Командиры подразделений проверили готовность несения службы личным составом, а также по сложившейся традиции, наградили особо отличившихся сотрудников правоохранительных органов, Росгвардии, ДПС, а также представителей общественных формирований и народных дружин. В мероприятии принял участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мне приятно отметить, что у администрации Мурманска сложилось хорошее конструктивное взаимодействие с личным составом, с руководством. Мы вместе с вами делаем всё, чтобы жизнь горожан была комфортной. Мне приятно отметить особо отличившихся сотрудников ДПС, Росгвардии, городского отдела внутренних дел. Поздравляю вас, ваших близких с наступающим Новым годом».