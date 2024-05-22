Прошли субботники, или Мурманские дворы освобождаются от зимнего мусора

Весна – время генеральных уборок не только у себя дома, но и во дворах. И пусть это время года заставило в этом году долго ждать тепла мурманчан, оно всё-таки пришло, заодно показав то, что скрывал снег. Теперь нужно быстро привести всё в порядок до начала лета.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили проверить, как сейчас обстоят дела в Ленинском районе Мурманска.

Например, двор на улице Свердлова приводили в порядок после зимы сотрудники управляющей компании совместно с жильцами во время недавнего субботника. Смотреть на чистые газоны и детские площадки - одно удовольствие.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В эту субботу у нас очень много горожан – жителей дворов выходили на субботник. Жители домов выходили, в том числе и этого двора. Здесь очень дружные северяне живут, общедомовой чат у нас большой в этом дворе. Большое им за это спасибо, мы тоже помогали, как могли, обеспечивали инвентарём. Люди наши выходили и тоже помогали».

Увы, не все мурманчане столь сознательны. Порой, они не просто бросают на улице фантики, а выбрасывают мусор мешками прямо из окон.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В голове у меня до сих пор не укладывается, как можно выкинуть мусор на улицу из окна! Но такие дома есть. Есть дома, где нам можно прийти и просто чуть подобрать придомовую территорию после зимы, а есть - просто коммунальные гетто, где мы просто вынуждены ежедневно выполнять подбор мусора. И это не одна квартира, которая выкидывает мусор из окон, а просто квартирами».

Но сознательных жильцов всё-таки больше и массовая уборка территорий скоро завершится. Затем стартует следующий этап – озеленение. «Севжилсервис», например, уже принимает заявки на подвоз грунта для тех, кто хочет облагородить свой двор зелёными насаждениями и цветами.