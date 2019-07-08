Прошли учения в большом ЗАТО

Тревожные звуки сирен оповещения населения - не повод для паники. На случай тревоги существует строгий план действий, а суета и спешка могут только навредить. Жители Александровска и многих других военных городов нашего региона хорошо знают, что делать в случае тревоги.

В Полярном произошёл выброс хлора. Поэтому жителей одной из улиц решено срочно эвакуировать в соседний город. Такой легенды придерживаются во время крупных учений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, проводимых в большом ЗАТО. Прежде всего, участники тренировки проверяют работоспособность техники и оперативность работы штабов, по ликвидации последствий ЧП.

«После поступления сообщения о ЧП был развернут опорный эвакуационный пункт на территории Полярного и приёмный эвакуационный пункт в Снежногорске, - рассказывает Антон Жарский, ведущий специалист гражданской обороны Центра по делам ГО и ЧС ЗАТО Александровск. – Во время учения отрабатываются теоритические и практические мероприятия по эвакуации населения».

Точные данные о количестве эвакуируемых уже находятся в эвакуационном пункте. Все прибывшие регистрируются и готовятся к дальнейшей транспортировке. В Снежногорске эвакуированных северян готовы встретить и разместить.

Откуда бы ни пришла беда, шансы на спасение при правильных действиях велики. Главное действовать, как учили – быстро и без паники, отмечают спасатели.