Прошли выходные: 12 нетрезвых водителей и одна погоня

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области подвели итоги патрулирования за минувшие выходные.

Ночью экипаж ДПС заметил «Мерседес», который при выезде на перекресток занесло. Инспекторы решили остановить транспорт, но водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Погоня закончилась быстро и автомобиль был остановлен.

Освидетельствование показало, что ночной гонщик нетрезвый и в отношении него инспекторы возбудили шесть административных производств. Транспорт изъяли и поместили на спецстоянку до вынесения окончательного решения.