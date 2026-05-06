Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.26 19:30

Прошло 18 лет: у стелы «Город воинской славы» в Полярном состоялся митинг-экскурсия

О доблести и подвиге, о взаимопомощи и бесконечной любви к Родине говорит стела при въезде в Полярный, ставшая визитной карточкой города.

Комплекс с восьмью барельефами, на которых увековечены заслуги моряков и полярнинцев в Великой Отечественной войне, торжественно открыли в 2010 году. Предшествовало этому событие ещё одно - подписание Указа Президента РФ о присвоении Полярному звания «Город воинской славы».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это не просто обозначение особого статуса, особого героизма, особого всего того, что сделали полярнинцы в годы Великой Отечественной войны. 45 городам планировалось присвоить такое звание, но сейчас уже их 47 – ещё два города в освобождённых территориях, которым тоже присвоены такие звания. Один из них - наш Полярный, колыбель Северного флота в период войны, именно моряки из Полярного воевали на северных морских рубежах».

Уже 18 лет жители города подтверждают, что являются достойными преемниками тех, кто воевал и трудился в Полярном в тяжёлый для всей страны период.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Правильно звучит: «За мужество, стойкость и массовый героизм». Это не только моряки и солдаты, но и гражданское население. Работали единой командой, как и в знаменитом лозунге «Всё для фронта, всё для Победы!» - работали на достижение этой цели – Победы».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Безусловно, сейчас важна преемственность поколений. Мы встречались с ребятами в библиотеке и сделали акцент на том, что именно школьники - наше будущее. И та интерпретация история ими и будет продолжением того большого дела, которое заложили наши предки».

Невозможно переоценить значение Полярного для флота и обороны страны в годы войны: отсюда выходили на дозор военные корабли, в том числе, переоборудованные в боевые рыбацкие судна. Чего стоит подвиг экипажа «Тумана», имя которого носит одна из улиц города воинской славы. В историю вошла непрерывная работа госпиталя, врачи которого возвращали в строй сотни солдат и моряков. Об этом рассказали депутаты и представители администрации муниципалитета школьникам - тем, на чьи плечи ляжет задача достойно нести звание «Житель города воинской славы».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Не стоит забывать, что когда-то в Полярный не было сухопутной дороги, вела только морская. А люди жили, боролись, лечили, отстаивали границы родины. Сюда не ступала нога врага - это вызывает гордость».

Есть и печальные страницы в истории, которые помнят полярнинцы. Миноносец «Стремительный» затонул прямо у берегов города в ходе внезапного авианалёта. В этот момент на борту корабля принимали артистов, трое из которых погибли. Но никогда актёры и музыканты не боялись быть рядом с солдатами, поддерживая их моральный дух.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «Музыка помогает жить. Музыка - это память, это воспоминания. В бой ведёт музыка. Вспомнить о семье, о детях... Музыка может настроить на любые чувства».

Во время церемонии присвоения Полярному звания «Город воинской славы» в Москве трогательные композиции о маленьком северном городе, о колыбели Северного флота, о своей малой родине исполнили юные музыканты, вспоминает руководитель школы искусств. Живопись, литература и музыка - также хранители истории, своеобразные «карты памяти» для будущих поколений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Советские прорывы: вдохновение для будущего». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста-PRO Валюту (16+)Курс евро теряет почти 29 копеек, доллар снижается на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманская область – в числе лидеров в СЗФО по протяженности коммунальных сетей, обновлённых при поддержке федерального бюджета-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять