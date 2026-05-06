Прошло 18 лет: у стелы «Город воинской славы» в Полярном состоялся митинг-экскурсия

О доблести и подвиге, о взаимопомощи и бесконечной любви к Родине говорит стела при въезде в Полярный, ставшая визитной карточкой города.

Комплекс с восьмью барельефами, на которых увековечены заслуги моряков и полярнинцев в Великой Отечественной войне, торжественно открыли в 2010 году. Предшествовало этому событие ещё одно - подписание Указа Президента РФ о присвоении Полярному звания «Город воинской славы».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это не просто обозначение особого статуса, особого героизма, особого всего того, что сделали полярнинцы в годы Великой Отечественной войны. 45 городам планировалось присвоить такое звание, но сейчас уже их 47 – ещё два города в освобождённых территориях, которым тоже присвоены такие звания. Один из них - наш Полярный, колыбель Северного флота в период войны, именно моряки из Полярного воевали на северных морских рубежах».

Уже 18 лет жители города подтверждают, что являются достойными преемниками тех, кто воевал и трудился в Полярном в тяжёлый для всей страны период.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Правильно звучит: «За мужество, стойкость и массовый героизм». Это не только моряки и солдаты, но и гражданское население. Работали единой командой, как и в знаменитом лозунге «Всё для фронта, всё для Победы!» - работали на достижение этой цели – Победы».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Безусловно, сейчас важна преемственность поколений. Мы встречались с ребятами в библиотеке и сделали акцент на том, что именно школьники - наше будущее. И та интерпретация история ими и будет продолжением того большого дела, которое заложили наши предки».

Невозможно переоценить значение Полярного для флота и обороны страны в годы войны: отсюда выходили на дозор военные корабли, в том числе, переоборудованные в боевые рыбацкие судна. Чего стоит подвиг экипажа «Тумана», имя которого носит одна из улиц города воинской славы. В историю вошла непрерывная работа госпиталя, врачи которого возвращали в строй сотни солдат и моряков. Об этом рассказали депутаты и представители администрации муниципалитета школьникам - тем, на чьи плечи ляжет задача достойно нести звание «Житель города воинской славы».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Не стоит забывать, что когда-то в Полярный не было сухопутной дороги, вела только морская. А люди жили, боролись, лечили, отстаивали границы родины. Сюда не ступала нога врага - это вызывает гордость».

Есть и печальные страницы в истории, которые помнят полярнинцы. Миноносец «Стремительный» затонул прямо у берегов города в ходе внезапного авианалёта. В этот момент на борту корабля принимали артистов, трое из которых погибли. Но никогда актёры и музыканты не боялись быть рядом с солдатами, поддерживая их моральный дух.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «Музыка помогает жить. Музыка - это память, это воспоминания. В бой ведёт музыка. Вспомнить о семье, о детях... Музыка может настроить на любые чувства».

Во время церемонии присвоения Полярному звания «Город воинской славы» в Москве трогательные композиции о маленьком северном городе, о колыбели Северного флота, о своей малой родине исполнили юные музыканты, вспоминает руководитель школы искусств. Живопись, литература и музыка - также хранители истории, своеобразные «карты памяти» для будущих поколений.