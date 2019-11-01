Прошло 30 лет после первой посадки самолёта на авианесущий крейсера «Адмирал Кузнецов»

В Североморске прошёл торжественный митинг, посвященный 30-летию первой посадки самолёта на палубу крейсера «Адмирал Кузнецов». Возле бюста Герою России Тимуру Апакидзе, который первым из строевых лётчиков посадил на авианосец самолёт Су-27К, выстроились подразделения воинских частей объединения ВВС и ПВО, а также соединения ракетных кораблей.

Как отметил вице-адмирал Александр Моисеев, сейчас на Северном флоте несут службу два корабельных истребительных авиаполка, лётчики которых летают на самолётах Су-33 и МиГ-29. Личный состав одного из этих полков недавно завершил плановые тренировки на наземном тренажере в Крыму и вернулся в пункт постоянной дислокации.

Во время митинга вспомнили соратников и учеников Тимура Автандиловича из первой десятки российских палубных лётчиков, открывших вместе с ним новый этап становления палубной авиации.

В праздничном мероприятии принял участие Герой России полковник запаса Павел Павлович Кретов. «Это был исторический момент, но мы тогда этого не поняли, - говорит он. - Только к вечеру того далёкого дня мы поняли какой величины событие совершилось».

В скором будущем возрождённый 100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк Северного флота будет носить имя Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе.