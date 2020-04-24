День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.20 19:30
Просроченные водительские удостоверения будут действительными по 15 июля
Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с начала февраля до середины июля, признаются действительными до их замены. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.
Продление срока действия водительских прав не подразумевает прекращения госуслуги по их выдаче и замене в соответствии с требованиями приказов МВД России.
Срок действия удостоверений, который истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, действительны на территории России до их замены.
Комментарии
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Последние комментарии
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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