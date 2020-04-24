Просроченные водительские удостоверения будут действительными по 15 июля

Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с начала февраля до середины июля, признаются действительными до их замены. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.

Продление срока действия водительских прав не подразумевает прекращения госуслуги по их выдаче и замене в соответствии с требованиями приказов МВД России.

Срок действия удостоверений, который истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, действительны на территории России до их замены.